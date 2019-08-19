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Twitter запретит размещение рекламы государственных СМИ

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter заявила, что запретит размещение рекламы государственных средств массовой информации. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление компании.

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«В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы», — говорится в сообщении. В корпорации добавили, что данная политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками и к независимым общественным каналам.

Подробное обоснование своего решения Twitter не предоставил, сказав, что хочет «защитить здоровый дискурс и открытое общение».

Соответствие СМИ статусу «государственного» будет определяться с учетом контроля над редакционным контентом, финансов организации, влияния на другие СМИ и журналистов, а также «политического давления или контроля над процессом производства и распространения» новостей. Эти критерии будут сформированы на основе оценок со стороны организаций «Репортеры без границ», Freedom House, еженедельника Economist, Комитета в защиту журналистов и подразделения ЮНЕСКО.

Государственные СМИ получат 30 дней на то, чтобы убрать свою рекламу с онлайн-платформы.

Как отмечает «РИА Новости», Twitter ранее подвергался критике за предполагаемую активность российских СМИ на его страницах — платформа неоднократно блокировала аккаунты, связанные с ними. Еще в 2017 году Twitter принял решение заблокировать рекламу телеканала RT и агентства Sputnik.

В начале августа Twitter принес свои извинения за то, что использовал данные некоторых пользователей без их разрешения.

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