Twitter запретит размещение рекламы государственных СМИ

Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter заявила, что запретит размещение рекламы государственных средств массовой информации. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление компании.

«В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы», — говорится в сообщении. В корпорации добавили, что данная политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками и к независимым общественным каналам.

Подробное обоснование своего решения Twitter не предоставил, сказав, что хочет «защитить здоровый дискурс и открытое общение».

Соответствие СМИ статусу «государственного» будет определяться с учетом контроля над редакционным контентом, финансов организации, влияния на другие СМИ и журналистов, а также «политического давления или контроля над процессом производства и распространения» новостей. Эти критерии будут сформированы на основе оценок со стороны организаций «Репортеры без границ», Freedom House, еженедельника Economist, Комитета в защиту журналистов и подразделения ЮНЕСКО.

Государственные СМИ получат 30 дней на то, чтобы убрать свою рекламу с онлайн-платформы.

Как отмечает «РИА Новости», Twitter ранее подвергался критике за предполагаемую активность российских СМИ на его страницах — платформа неоднократно блокировала аккаунты, связанные с ними. Еще в 2017 году Twitter принял решение заблокировать рекламу телеканала RT и агентства Sputnik.

В начале августа Twitter принес свои извинения за то, что использовал данные некоторых пользователей без их разрешения.