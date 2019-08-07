В Twitter без спроса использовали данные пользователей для рекламы

Социальная сеть Тwitter принесла свои извинения за то, что использовала данные некоторых пользователей без их разрешения. Об этом сообщили на сайте компании в среду, 7 августа.

В заявлении говорится, что проблема возникала, если пользователи смартфонов просматривали в соцсети рекламу о каком-либо мобильном приложении, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением. В этот момент соцсеть могла раскрывать некоторые данные о пользователях своим партнерам, даже если люди не давали на это своего разрешения.

Неисправность сохранялась с мая 2018 года по 5 августа этого года.

«Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку», — цитирует сообщение ТАСС.

Социальная сеть не смогла оценить, сколько человек пострадали в результате этой ошибки.

2 августа стало известно, что американская компания Apple приостановила программу контроля качества Siri, предполагавшую прослушивание запросов пользователей сторонними компаниями.