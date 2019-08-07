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Microsoft обвинила «российских хакеров» в массовых взломах через принтеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Корпорация Microsoft рассказала об атаках хакеров якобы из России, которые проникают в компьютеры пользователей через принтеры. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Эксперты компании пояснили, что ранее они обнаружили взломы корпоративных сетей, которые могли быть осуществлены через подключенные устройства. По версии специалистов, на одном из них не было установлено обновление, а на другом не меняли стандартный уязвимый пароль.

По мнению издания, подобные взломы могли осуществить российские хакеры, которые также «вмешивались» в американские выборы в 2016 году. Однако при этом представители компании Microsoft не привели никаких аргументов и не пояснили свои обвинения.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

31 июля суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Демократической партии к российским властям. Согласно сообщению в базе судебных документов, он рассмотрел представленные аргументы и счел их либо не имеющими юридического веса, либо не имеющими ценности.

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