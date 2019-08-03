В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера

Министерство юстиции США обнародовало данные о том, во сколько обошлось расследование бывшего спецпрокурора страны Роберта Мюллера якобы вмешательства в выборы президента страны в 2016 году, которое приписывалось России.

Всего из бюджета было потрачено $31,6 млн, из них $16 млн были направлены лично Мюллеру, а остальные средства предоставлены его офису для организации работы. На аренду помещений было потрачено $3,1 млн, на поездки сотрудников более $1,5 млн.

Зарплата всем работникам офиса Мюллера за период с мая 2017 года по май 2019 года обошлась в $9,7 млн. Кроме того, в рамках расследования на контактные услуги для организации передачи информации с помощью технических средств израсходовано $902 тыс., пишет «РИА Новости».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

31 июля суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Демократической партии к российским властям. Согласно сообщению в базе судебных документов, он рассмотрел представленные аргументы и счел их либо не имеющими юридического веса, либо не имеющими ценности.

Кроме того, суд отклонил жалобу Национального комитета Демократической партии, который в апреле 2018 года, не дожидаясь расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента в 2016 году, подал в суд на власти России, ГРУ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Трампа.

Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал решение суда, назвав его действительно важным событием. Ранее он неоднократно отрицал все обвинения в сговоре с Россией, в то же время Москва отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.