Рябков не удивился решению суда в США по иску демпартии к России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не удивился решению суда в Нью-Йорке, отклонившего иск Национального комитета Демократической партии США к российским властям, Главному разведывательному управлению (ГРУ) и предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, которых обвиняли в причастности к взлому серверов. Об этом в среду, 31 июля, пишет «Интерфакс».

«Что касается данного конкретного вердикта: да, мы приняли к сведению, что он вынесен. Для нас в этом нет ничего удивительного. Это то, чего следовало ожидать», — сказал дипломат.

Суд вынес решение ранее в среду. Согласно сообщению в базе судебных документов, он рассмотрел представленные аргументы и счел их либо не имеющими юридического веса, либо не имеющими ценности.

Кроме того, суд отклонил жалобу Национального комитета Демократической партии, который в апреле 2018 года, не дожидаясь расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента в 2016 году, подал в суд на власти России, ГРУ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Трампа.

Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал решение суда, назвав его действительно важным событием. Ранее он неоднократно отрицал все обвинения в сговоре с Россией, в то же время Москва отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.