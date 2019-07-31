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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Американский суд закрыл дело по иску Демократической партии к российским властям, Главному разведывательному управлению (ГРУ) и предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, которых обвиняли в причастности к взлому серверов.

Согласно сообщению в базе судебных документов, суд рассмотрел представленные аргументы и счел их либо не имеющими юридического веса, либо не имеющими ценности, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, суд отклонил жалобу Национального комитета Демократической партии, который в апреле 2018 года, не дожидаясь расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента в 2016 году, подал в суд на власти России, ГРУ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Трампа.

Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал решение суда, назвав его действительно важным событием. Ранее он неоднократно отрицал все обвинения в сговоре с Россией, в то же время Москва отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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