Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Американский суд закрыл дело по иску Демократической партии к российским властям, Главному разведывательному управлению (ГРУ) и предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, которых обвиняли в причастности к взлому серверов.

Согласно сообщению в базе судебных документов, суд рассмотрел представленные аргументы и счел их либо не имеющими юридического веса, либо не имеющими ценности, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, суд отклонил жалобу Национального комитета Демократической партии, который в апреле 2018 года, не дожидаясь расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента в 2016 году, подал в суд на власти России, ГРУ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предвыборный штаб Трампа.

....vindication & exoneration from the Russian, WikiLeaks and every other form of HOAX perpetrated by the DNC, Radical Democrats and others. This is really big “stuff” especially coming from a highly respected judge who was appointed by President Clinton. The Witch Hunt Ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал решение суда, назвав его действительно важным событием. Ранее он неоднократно отрицал все обвинения в сговоре с Россией, в то же время Москва отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.