МИД Чехии подверглось кибератаке

Министерство иностранных дел Чехии подверглось кибератаке, но секретная информация ведомства уцелела. Взломана электронная почта нескольких сотрудников. Подобрать ключи к серверу, где хранится служебная переписка, хакеры не смогли. Спецслужбы республики проводят проверку. Следователи установят, связана ли новая атака с нападениями на МИД в 2016 и 2017 годах.