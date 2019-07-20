Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений

Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» со ссылкой на представителя Скотленд-Ярда.

Отмечается, что также был взломан Twitter-аккаунт полиции, где появились шутки про сексуальную ориентацию правоохранителей, а также призывы освободить рэпера Digga D, который в данный момент отбывает наказание в тюрьме.

В июне неизвестные взломали Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева. На его англоязычной странице появилась запись, состоящая из случайного набора букв, а также слов cucumber (в пер. с англ. — огурец), hubby (в пер. с англ. — муж) и cheers (в пер. с англ. — ура или другое одобрительное восклицание).