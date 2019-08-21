Западная «Индустрия»: киношкола провела региональный отбор

Школа кино и телевидения «Индустрия» провела первый региональный тур отбора учащихся по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство». Лучших абитуриентов в Калининграде экзаменовали Федор Бондарчук и сценарист Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд»). Кандидаты, проявившие себя лучше других, получат гранты на обучение, обеспеченные партнерами киношколы, среди которых — Национальная Медиа Группа.

В этом году отбор прошел в рамках кинофестиваля короткометражного кино «Короче», базирующемся в самом западном регионе России, а следующий будет в Нижнем Новгороде 23 августа. Кроме того, сейчас отбор идет и в Москве: абитуриенты могут поступить на факультеты режиссуры, продюсирования, сценарного и операторского мастерства.

— В этом году фестиваль «Короче» стал площадкой для нашего отбора. «Индустрия» — школа молодая, нам только два года. Но успехи ребят уже радуют. В прошлый раз на «Короче» наша студентка Виктория Рунцова получила Гран-при за свой короткий метр «Твою мать». Теперь же в Калининграде было самое большое присутствие школы: семь работ в конкурсе фестиваля — это много. Из них две отмечены наградами, — отметил в разговоре с «Известиями» Федор Бондарчук.

Один из аргументов в пользу поступления в «Индустрию» — регулярный успех студентов на крупных отечественных фестивалях. Так, на «Короче», который в седьмой раз прошел в Калининграде, лучшим режиссёром был признан выпускник киношколы «Индустрия» Никита Власов, представивший на суд жюри свою дипломную работу «Болванка». А Ирина Ходюш была удостоена диплома жюри за картину «Дичь».

В этом году конкурсные работы оценивало звездное жюри в составе актеров Павла Деревянко, Виктории Исаковой, режиссера Петра Буслова, исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева, писателя Александра Цыпкина. Председателем стал продюсер, глава студии ПРОФИТ Игорь Толстунов.

Всего на отбор было представлено около 1,5 тыс. работ. Кроме студентов и выпускников известных киношкол, приходили и новички «с улицы». Как пояснил «Известиям» президент «Короче», продюсер Сергей Сельянов, самоучек было 70%.

— Призов в конкурсе немного — три основных и несколько специальных. Это сделано, чтобы ценность их была выше, — отметил Сергей Сельянов. — Но именно это породило и проблему для жюри. Ведь достойных работ было минимум в два раза больше. Хотелось всем дать награды, но так нельзя.

В Калининграде показали 37 картин, в шорт-лист жюри вошло 15. Но главные награды в итоге взяли профессионалы.

Лучшим фильмом был признан «Подводник» Александра Назарова. Автор учился на сценариста в Германии, а затем получил режиссерское образование в Высшей школе кино АРКА, где его педагогом был Николай Лебедев.

Сценарное образование есть и у Никиты Власова. Окончив ВГИК (мастерская Юрия Арабова), он решил обучиться режиссуре в школе кино и телевидения «Индустрия».

— Дела в школе обстоят так, что, прежде чем показывать отборщикам того или иного фестиваля работы студентов «Индустрии», мы собираем свой внутренний шорт-лист, ­— рассказал «Известиям» сооснователеь «Индустрии» Федор Бондарчук.

По мнению Игоря Толстунова, благодаря подросшему качеству материала конкурс получился интересным.

— Ребята стали снимать гораздо профессиональнее. Картины крепкие, занимательные. Поскольку все продюсеры находятся в поиске талантов для своих собственных работ, то такой серьезный аргумент, как лауреатство в престижном фестивале «Короче», очень важен, — уверен председатель жюри.

Подобные кинофорумы позиционируются в первую очередь как площадки для поиска талантов. Но на «Короче» можно было увидеть и короткометражные киноопыты известных актеров. Во внеконкурсной программе «Короче. Звезды» свои работы представили Паулина Андреева, Мария Фомина, Максим Матвеев, Дмитрий Ендальцев. Также была показана работа дебютанта Сергея Батаева «Старый вояка», интересная тем, что свою последнюю роль в ней сыграл народный артист СССР Владимир Этуш.

— Актеры пробуют себя в режиссуре, ничего плохого в этом нет, — считает Игорь Толстунов. — Если человек уже работает в кино, он понимает, как оно делается. К тому же это явление уже стало мировым «вирусом».

Другую тенденцию отметил писатель и режиссер Евгений Гришковец, обративший внимание на гендерный дисбаланс.

— Единственное, что меня пугает, доминирование барышень-режиссеров. Девушек в профессии стало очевидно больше. В конкурсе «Короче» их две трети, — подчеркнул Евгений Гришковец.

А вот Сергея Сельянова этот факт только радует. По его мнению, не так важно, за чей счет растут ряды. Главное — что киноиндустрии это выгодно. Как-то искусственно влиять на ситуацию организаторы не планируют. А вот что может измениться, так это набор призов. Есть вероятность, что вместо наград по номинациям — режиссерам, сценаристам и лучшему фильму — будут вручаться первая, вторая и третья премии. Произойдут ли эти перемены — увидим через год.