Попасть в «Индустрию»

Во второй половине сентября в Школе кино и телевидения «Индустрия» закрывается очередной набор. В самую индустриальную киношколу страны, созданную Национальной Медиа Группой вместе со студиями ArtPictures и «Водород», поступает уже четвертая волна абитуриентов. Накануне дедлайна подачи заявок прошел День открытых дверей, в рамках которого преподаватели во главе с куратором режиссерского направления Федором Бондарчуком представили учебные курсы. Вместе с будущими студентами презентации слушал корреспондент «Известий».

Всего в течение дня прошло шесть презентаций — по количеству направлений. Что до седьмого, операторского факультета, он провел собственный День открытых дверей. Вообще киношкола начиналась с трех двухгодичных курсов — режиссура, сценарное и операторское мастерство. В этом году к ним добавилось еще четыре. Это продюсирование, рассчитанное на два года, и три одногодичных курса — режиссура монтажа, компьютерная графика и звукорежиссура.

Первой с аншлагом стартовала презентация «Режиссуры», многолюдно прошли «Сценарное мастерство» и «Продюсирование». Эти же направления, как говорят члены приемной комиссии, и пользуются основным спросом поступающих. Конкурс на режиссерский факультет в этом году достиг 13 человек на место. На звукорежиссуру и режиссуру монтажа заявок поменьше, хотя путь в индустрию здесь может оказаться короче и вернее.

Впрочем, вход в профессию киношкола и так сокращает до минимума. Заработала «Индустрия» почти ровно год назад — в октябре 2017-го. А уже на июньском «Кинотавре» в конкурс короткого метра было отобрано сразу шесть фильмов, снятых ее студентами.

— Официально — это самое широкое присутствие какой бы то ни было киношколы в конкурсе фестиваля такого уровня, — с понятной гордостью отметил Федор Бондарчук в разговоре с «Известиями». — Далее на фестиваль «Короче» попало четыре короткометражки наших студентов, одна из которых — «Твою мать!» Виктории Рунцовой — и взяла Гран-при. И это, напомню, не итоговые работы, а всего лишь результаты первого полугодия.

Сейчас студенты проходят летнюю практику на съемках большого кино — на сиквеле «Притяжения» самого Бондарчука, комедии «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, а также сериале для одного из центральных телеканалов. Значительная часть студентов уже по факту – сотрудники киностудий и совмещают работу с учебой. Занятия проходят днем в субботу и по вечерам в будни.

С самого начала, говорят продюсеры «Водорода» Михаил Врубель и Александр Андрющенко («Притяжение», «Лед»), целью школы было максимально быстро сблизить обучение и практику, но никто не ожидал, что это произойдет так быстро.

— Принципиальная позиция школы в том, мы учим работать в команде, — поделился Александр Андрющенко с «Известиями». — Специальностей становится больше, студенты теперь могут собираться в группе не из трех, а из семи человек. То есть это уже более или менее полноценная команда, которая может самостоятельно фильм придумать, снять и смонтировать. При этом мы делаем ставку на кроссфункциональность, чтобы студенты не замыкались только на своих специальностях, а были внедрены во все процессы.

На презентациях звучало много вопросов о стартовых формальных требованиях к абитуриентам. Как оказалось, у «Индустрии» их практически нет — разве что поступающий должен быть старше 18 лет. Профильное образование необязательно, при наличии таланта и желания стать режиссером или, например, звукорежиссером, можно с нуля.

— Мне очень интересно, каким будет этот набор, потому что в первый год планка требований была все-таки очень высокой, — признался Федор Бондарчук. — Когда мы начинали, коллеги нас осторожно предупреждали, чтобы мы больших прорывов не ждали — мол, повезет, если выберете одного или двух. К счастью, мы выбрали гораздо больше. У меня, может, есть вопросы к их начитанности, но к таланту, энтузиазму, насмотренности — вопросов нет. Никому не надо объяснять, какое отношение Сальвадор Дали имеет к «Андалузскому псу», или что «Обливион» позаимствовал у «Космической одиссеи» Кубрика. А главное — все ребята очень разные. И вот эту ярко выраженную индивидуальность мы постараемся у студентов сохранить.