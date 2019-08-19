Футболист «Барселоны» Коутиньо перешел в «Баварию»

Бразильский полузащитник испанского ФК «Барселона» Филиппе Коутиньо перешел в немецкую «Баварию» на правах аренды на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба 19 августа.

Сумма аренды 27-летнего футболиста составила €8,5 млн. Кроме того, «Бавария» сможет выкупить игрока за €120 млн, сообщает телеканал «360».

В «Барселоне» поблагодарили Коутиньо за «самоотверженность и преданность» и пожелали ему всего наилучшего в новом этапе карьеры, пишет сайт kp.ru.

Мюнхенская «Бавария» 19 августа провела презентацию бразильского полузащитника. Как пишет RT, футболист будет играть в немецком клубе под номером 10.

«Этот переход для меня — новый вызов в новой стране, в одном из лучших клубов Европы. Я очень впечатлен», — поделился Коутиньо впечатлениями от перехода в новую команду, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что контракт Коутиньо с сине-гранатовыми действует до 2023 года.

Коутиньо перешел в «Барселону» в 2018 году из английского «Ливерпуля» за рекордные для испанской команды €145 млн. В прошедшем сезоне-2018/19 игрок провел 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. В составе «Барселоны» Коутиньо дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Также футболист играл за итальянский «Интер», бразильский «Васко да Гама», испанский «Эспаньол». В составе сборной Бразилии он провел 55 матчей, в которых забил 15 мячей. В 2019 году он вместе с национальной командой выиграл Кубок Америки.