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«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги

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Фото: REUTERS/Vincent West
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Футболисты «Барселоны» проиграли на выезде «Атлетик Бильбао» в матче первого тура чемпионата Испании. Об том в субботу, 17 августа, сообщает Sports.ru.

Впервые за 11 лет каталонцы потерпели поражение в стартовом матче сезона в Ла Лиге. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Победу «Атлетику» принес гол Арица Адуриса на 88-й минуте.

В игре не принимал участие аргентинец Лионель Месси из-за травмы.

2 августа сообщалось, что бразильский футболист Малком перешел из «Барселоны» в петербургский «Зенит».

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