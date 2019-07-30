«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.

С таким утверждением выступила журналистка Cope Элена Кондис в Twitter. По ее словам, «Зенит» предлагает за 22-летнего игрока €39 млн, а также бонусы, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом зарплата Малкома в России составит €6,5 млн за сезон. У бразильца также есть варианты в Китае, но «Зенит» является для него приоритетным.

Футболист перешел в «Барселону» из «Бордо» в 2018 году за €41 млн. В минувшем сезоне он сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи.

13 июля «Зенит» и «Крылья Советов» достигли договоренности о переходе Александра Анюкова в самарскую команду до конца сезона-2019/20.