ФК «Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву

Юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии приедут в Москву на Международный футбольный турнир — Кубок ОТЛК (OTLK Cup), который пройдет с 20 по 25 августа. Об этом сообщается на сайте турнира.

Главный приз турнира между собой разыграют футболисты дортмундской «Боруссии», «Барселоны», «Лиона», «Интера», столичного ЦСКА, минского «Динамо», китайского «Чжэцзян Гринтаун», японской «Йокогамы», казахстанской «Астаны» и московского «Локомотива» — хозяев турнира, пишет «Спорт-Экспресс».

«Уровень команд — участниц турнира всегда был высок, но в этом году к ним присоединились гранды мирового футбола — «Боруссия», «Интер» и «Барселона». Уверен, что все матчи будут яркими, запоминающимися, а болельщики останутся довольны», — приводит RT слова гендиректора ОТЛК ЕРА Алексея Грома.

Матчи пройдут с 20 по 24 августа на поле стадиона «Сапсан Арена» в Москве, а финал — 25 августа на стадионе «РЖД Арена». Как пишет сайт kp.ru, вход свободный.

2 августа сообщалось, что бразильский футболист Малком перешел из «Барселоны» в петербургский «Зенит».