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Французский ПСЖ предложил за бразильца Коутиньо €270 млн

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Фото: Global Look Press/Atsushi Tokumaru
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Французский ФК «Пари Сен-Жермен» предложил за бразильского полузащитника испанской «Барселоны» Фелипе Коутиньо €270 млн. Об этом пишет газета Mundo Deportivo.

По данным издания, соответствующий запрос ПСЖ направила одному из агентов игрока «Барселоны», чтобы тот обратился в клуб. С самим клубом по вопросу трансфера 26-летнего бразильца ПСЖ на прямой контакт не выходила, пишет RNS.

Футбольный клуб «Барселона» купил Коутиньо у английского «Ливерпуля» в начале 2018 года за €125 млн, а размер его отступных по соглашению составляет €400 млн. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2023 года

Ранее ПСЖ купил у «Барселоны» бразильца Неймара за €222 млн, и этот трансфер стал рекордным по выплате в мировом футболе. Сейчас он играет в клубе в статусе свободного агента. Руководство французского клуба также намерено не допустить уход Неймара в мадридский «Реал», желающий усилить атакующую линию после вероятного отъезда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». В ПСЖ также уверены, что Неймар не захочет менять клубную прописку после перехода партнера по сборной. На ЧМ-2018 он вместе с Неймаром в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, где бразильцы уступили сборной Бельгии.

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