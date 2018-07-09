Неймар попросил ПСЖ подписать форварда «Барселоны»

Форвард сборной Бразилии Неймар попросил руководство ПСЖ приобрести нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, утверждает Sport.es.

По информации издания, бразилец рассчитывает, что Суарес заменит в команде соотечественника Эдинсона Кавани, с которым у него сложились непростые отношения.

Неймар принял решение провести еще один сезон в парижском клубе, однако надеется, что к команде присоединится Суарес, передает газета «Спорт-экспресс».

6 июля стало известно, что ПСЖ подписал контракт с бывшим голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. Соглашение с итальянским вратарем рассчитано на один год с возможностью продления еще на год.

31-летний Суарес защищает цвета «Барселоны». В минувшем сезоне уругваец провел 33 игры в чемпионате Испании. Форвард забил 25 голов и отметился 12 результативными передачами.

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