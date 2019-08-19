Прямой эфир

Детский лагерь под Хабаровском эвакуировали из-за угрозы подтопления дороги

0
Фото: Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский лагерь в Хабаровском крае эвакуировали из-за угрозы подтопления дороги. Смена завершилась на неделю раньше для 158 подростков, сообщается на сайте правительства региона 18 августа.

Допотопное время: в России придумали, как заранее предсказать разливы рек
Алгоритм из фотографий создает цифровую модель и прогнозирует повышение уровня воды

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Дружина имени Бонивура», который находится на левом берегу реки Кии. Смена для ребят в возрасте 12–17 лет началась 13 августа и должна была закончиться 26 августа.

«Из-за циклона в минувшие выходные река Кия в районе Переяславки превысила неблагоприятную отметку 2,2 м. В связи с этим возникла угроза подтопления дороги. Было принято решение об эвакуации детей. На данный момент отдыхающих в лагере нет», — говорится в сообщении.

Среди эвакуированных 35 подростков из числа коренных малочисленных народов размещены в лагере «Созвездие», еще 14, в том числе 12 воспитанников детских домов, «ждут, когда их заберут». Остальные отправлены по домам. Деньги за путевки местные власти пообещали вернуть.

На Хабаровский край обрушились сильные ливни из-за тайфунов «Лекима» и «Кроса». Из-за дождей поднимается уровень воды в реках, подтоплены подворья и дороги в Хабаровске и 37 населенных пунктах, пишет ТАСС.

От стихии пострадал также Приморский край, где к 17 августа подтопленными оказались 17 участков дорог, некоторые поселения были временно отрезаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Популяция черепах сильно пострадала при паводке в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019