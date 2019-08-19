Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.

Один из истребителей выполнял роль нарушителя воздушной границы России, ему было необходимо на максимальной скорости через нижние слои стратосферы проникнуть в воздушное пространство РФ и уйти от преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Летчики успешно отработали элементы перехвата.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей.

14 августа в Минобороны рассказали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.