Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается. Акция по бесплатным операциям будет действовать до 30 сентября, уровень тарифов после ее завершения в настоящий момент обсуждается.

Появление платных переводов в Ак Барс банке могут отложить с 1 октября на 1 января 2020-го. В большинстве других организаций-участников системы, в том числе в Альфа-банке, ВТБ и Тинькофф-банке, вводить тарифы в ближайшие месяцы также не планируют.

В Центробанке ранее отмечали, что решение по поводу установления комиссии для клиентов находится в компетенции кредитной организации, а не регулятора. По словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, банки, вероятно, установят тарифы от 70 копеек до 3,5 рублей за операцию но итоговое решение будет приниматься в соответствии с рыночной стоимостью и тарифами крупнейших банков.

Подробнее — в материале «Известий»:

Тише вводишь: Участники СБП начнут устанавливать комиссию за переводы в 2020 году