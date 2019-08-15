Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными

За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне.

Однако это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова (исследование университета есть у «Известий»).

Как пишут эксперты, оценщики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения.

По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов банков из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.

Инсайдерская информация агентствам недоступна, а их методология не позволяет обнаружить фальсификацию в отчетности, объяснили несостоятельность рейтингов опрошенные «Известиями» аналитики.

В исследовании были проанализированы все банки, лишенные права продолжать деятельность на кредитном рынке на протяжении последних пяти лет и имеющие оценки от крупнейших агентств.

В ЦБ сообщили, что отзыв лицензии не всегда связан с потерей банком финансовой устойчивости. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений могут быть связаны, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе.

В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.

Подробнее — в материале «Известий»:

Развал, несхождение: эксперты назвали рейтинги банков несостоятельными