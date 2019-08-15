Развал, несхождение: эксперты назвали рейтинги банков несостоятельными

За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне . Однако это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова (исследование университета есть у «Известий»). При этом оценщики игнорировали негативные сигналы финрынка, в том числе слухи, которые на практике оказались более достоверными, чем официальные заключения , пишут эксперты. Инсайдерская информация агентствам недоступна, а их методология не позволяет обнаружить фальсификацию в отчетности , объясняют несостоятельность рейтингов опрошенные «Известиями» аналитики. В ЦБ сообщили, что отзыв лицензии не всегда связан с потерей банком финансовой устойчивости.

Нездоровый оптимизм

Рейтинги, которые были присвоены российским банкам крупнейшими агентствами, зачастую ошибочны, сообщается в исследовании РЭУ. В качестве иллюстрации там приводят оценки нескольких российских финансовых организаций за месяц до отзыва у них лицензии или старта санации («Открытие», Промсвязьбанк, «Югра», Международный банк Санкт-Петербурга, Азиатско-Тихоокеанский банк и ряд других). По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.

В исследовании были проанализированы все банки, лишенные права продолжать деятельность на кредитном рынке на протяжении последних пяти лет и имеющие оценки от крупнейших агентств.

В своих отзывах игроки рейтингового рынка игнорировали неформальные сигналы, слухи, сообщения СМИ и т.д . Например, о существовании так называемого московского банковского кольца (в него входили Промсвязьбанк, «Открытие» и Бинбанк, отправленные в итоге на санацию) было известно задолго до официального признания проблем у его участников, утверждает один из авторов исследования, доцент РЭУ Денис Домащенко. Таким образом, зачастую неформальная информация оказывалась более достоверной, чем официальные рейтинги крупнейших агентств, резюмировал эксперт.

В ЦБ на просьбу прокомментировать качество рейтингов банков, лишившихся лицензии или отправившихся на санацию, сообщили, что оценки агентств, согласно законодательству, — это мнение о финансовой устойчивости той или иной организации. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений ЦБ могут быть связаны не только с ухудшением их кредитоспособности, а, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе. В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.

Для большинства международных фондов уровень рейтинга является обязательным критерием при принятии инвестиционных решений. Их корпоративные правила таковы, что недостаточно высокая оценка кредитоспособности бумаг хотя бы одним из тройки (Moody's, Fitch или S&P) рейтинговых агентств может автоматически блокировать инвестиции.

В исследовании РЭУ приводятся следующие примеры. За месяц до начала санации ФК «Открытие» S&P и Moody’s оценивали его бумаги как рискованные, при этом лишь последнее присвоило банку негативный прогноз. Те же агентства выставили Промсвязьбанку схожие оценки без предположений об отрицательном развитии.

Национальные агентства АКРА и «Эксперт РА» оценивали состояние «Открытия» и Промсвязьбанка как умеренно рискованное. Такой уровень в РЭУ считают относительно хорошим, поскольку он не предполагает, что организация близка к дефолту.

Своевременно спрогнозировать кризис агентствам удалось лишь в двух случаях: при оценках Азиатско-Тихоокеанского банка и Международного банка Санкт-Петербурга — Fitch и S&P присвоили им дефолтные рейтинги, отметили в РЭУ.

Банк_2 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Moody's, Fitch, S&P, АКРА не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать выводы аналитиков РЭУ. В «Эксперт РА» сообщили, что у рейтингов категории «В» фактическая вероятность дефолта на трехлетнем горизонте превышает 20%, в категории «ССС и ниже» — более 30%. Санация «Открытия» и Промсвязьбанка не считается дефолтом в соответствии с интерпретацией всех рейтинговых агентств, поскольку банки продолжили исполнять свои обязательства перед вкладчиками, уточнили там.

Справка «Известий» За несколько дней до официального анонса о кризисе в банке «Открытие» и старта санации S&P подтвердило его долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «В+». Агентство сообщило о том, что организации удалось стабилизировать отток клиентов. За два месяца до перехода Промсвязьбанка под контроль ЦБ Moody's подтвердило его рейтинг на уровне «Ba3», присвоив ему «негативный» прогноз. Тогда аналитики агентства отметили, что банк поддерживает высокий буфер ликвидности, составляющий более 20% от общих активов. Позитивное влияние на рейтинг кредитной организации оказывают повышение рентабельности и системная значимость банка, сообщалось в релизе Moody's.

Вопросы веры

К оценкам международных агентств следует относиться со значительной долей скепсиса , уверен глава инвестиционной компании «Спутник — управление активами» Александр Лосев. Он считает, что российский финансовый сектор — не единственный пример несостоятельности их оценок. Так, накануне кризиса и обвала рынков в 2008 году активы, за день оказавшиеся мусорными, обладали наивысшими рейтингам, напомнил эксперт. Часть игроков свои ошибки впоследствии признали. Например, в 2015 году это сделало S&P, отдавшее американским регуляторам $1,5 млрд штрафа, а в 2017-м — Moody’s, заплатившее $864 млн.

Инсайдерская информация, которая иллюстрирует реальное положение дел в компании, агентствам недоступна , объясняет причины некорректных оценок профессор РАНХиГС Александр Аршавский. Оценщики вынуждены ориентироваться на данные, которые им предоставляют сами организации. Зачастую отчетность фальсифицируется , как и происходило в российском банковском секторе, а методология агентств не позволяет выявить такие искажения, заключил эксперт.

Для того чтобы избежать повторения ситуации, когда банки с многомиллиардной дырой в капитале обладали относительно высокими рейтингами, эксперты РЭУ призывают агентства скорректировать свою методологию и обязательно учитывать неформальные сигналы. Например, политические события и фон вокруг руководства кредитной организации.