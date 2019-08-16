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«Необходимо взаимодействие трех игроков — банков, финтех-стартапов и регулятора»

К чему приведет изменение правил на рынке финансовых услуг
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Фото: Сергей Бойко
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Два последних летних месяца значительно поменяли правила игры на рынках финансовых услуг. Подписанный в июле закон об упрощенной идентификации лишь на первый взгляд упростил жизнь только страховым и букмекерским компаниям, по факту же запустив более масштабные процессы в индустрии финансовых технологий. Вслед за назревшими инновациями в отдельных отраслях совершенно точно последуют мотивированные духом времени технологические изменения в глобальной отрасли. О том, куда приведет финтех-революция российские компании, а также о перспективах развития банковской индустрии, телекома и электронной коммерции рассказал в интервью «Известиям» финансовый директор резидента «Сколково» финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

— Можно ли сейчас, спустя месяц после внедрения упрощенной идентификации для страховых компаний, констатировать, что рынок доволен изменениями в законодательстве?

— Рынок точно готовился к упрощенной идентификации, поскольку нововведение сильно сокращает клиентский путь к получению услуги. Прежде в сегменте страхования наблюдался значительный процент отказов вследствие следующего клиентского поведения: как только отечественный покупатель в эпоху цифровизации, заполнив форму на сайте, узнавал, что для получения более сложного полиса, нежели ОСАГО или страхование жизни во время путешествий, необходим личный визит в офис, продажа зачастую откладывалась. Проще говоря, клиенты, несмотря на интерес к рынку, не доходили до ритейл-представительств страховщиков. Теперь, когда эта проблема решена с помощью введения упрощенной идентификации, у страховых компаний появилась отличная возможность предложить своим клиентам также новые продукты, которые ранее приобрести было просто технически сложнее. Собственно, в этом же была одна из причин относительно скупого набора предложений на страховом рынке России в противовес разнообразным страховым конструкторам для клиентов на Западе.

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— Какие проблемы всё же могут возникнуть в отрасли теперь?

— Формально, конечно, скорость внедрения нового формата идентификации. Но это в конкурентной среде уже вопрос короткого промежутка времени и качества софта. Тем более все были готовы к такому развитию событий, ведь по поводу законопроекта шли долгие консультации с экспертным сообществом.

Смотря шире, тут нужно говорить о том, что по касательной всё это задело и электронные платежные системы. Вместе с упрощением процедуры идентификации стало логичным, что можно вовсе уйти от анонимных платежных методов: если теперь зарегистрироваться в электронном кошельке, полностью подтвердив личность, стало проще, то к ним ожидаемо ужесточились требования. Фактически сейчас такие платежные методы встают в один ряд с традиционными банками.

Означает ли это если не победу, то грядущее возвращение на доминирующие позиции банков?
— На месте банков я бы не спешил радоваться, ведь электронные платежные системы вполне себе могут качественно конкурировать с ними в технологичности. Тому пример уже отлично функционирующие необанки, многие из которых основаны на технологической платформе как раз электронных платежных систем (Рокетбанк, «Точка», UBank. — «Известия»).

Мобильному стартапу гораздо проще внедрить инновационное решение, нежели большой корпорации, которая, помимо технологичности, сосредоточена еще и на традиционных продуктах, депозитах, РКО, стандартах ритейл-обслуживания и многом другом. В ближайшей перспективе электронные платежные системы определенно смогут подстроиться под новые законодательные реалии. Так что скорее в данном случае речь идет о том, что нововведения сдвигают условные тектонические плиты индустрии, еще больше стирая для конечного пользователя грань в типологии сервисов.

От чего будет зависеть, кто выживет в этой конкуренции?

— От того, кто сможет быстрее перестроиться и закрыть ниши, которые сейчас корпорациям кажутся необъятными. Для этого необходимо взаимодействие трех игроков — банков, финтех-стартапов и регулятора. По причинам разной ментальности и интересов осуществление совместной кооперации является не простой задачей, ведь каждый может тянуть одеяло на себя. Но тот, кто сможет ее решить, совершенно определенно победит в долгосрочной перспективе.

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К слову, на стороне регулятора сейчас наибольшая инициатива, что задает рынку вектор развития. Отмечу, что во многом в диалогах с регулятором помогают фонд «Сколково» и профильные ассоциации, которые объединяют стартапы, стремящиеся стать драйверами российского финтех-бума. Не успели все игроки начать использовать упрощенную идентификацию в отдельных сегментах, как ЦБ уже представляет не просто концепцию, а «дорожную карту» развития и внедрения инфраструктурных открытых API-решений в финансовом секторе. Это повлечет за собой в уже ближайшем будущем полноценное функционирование тестируемой сейчас ЕБС (единая биометрическая система. — «Известия»), что откроет бесконечные возможности для системы, превратив ее в самый крупный маркетплейс услуг и предложений.

— Как в таком случае изменится финансовый рынок для пользователей?

— Однозначно, пользователи только выиграют. Услуги уже стали технически доступнее, а это значит, что станет больше продуктов, ужесточится конкуренция, поэтому компании в борьбе за потребителя станут предлагать всё более привлекательные решения. А от чего зависит привлекательность продукта? От того, насколько он удовлетворят точечным запросам клиента. Иными словами, будет недостаточно просто предложить самый высокий процент кэшбэка в категории, тем более такая гонка не может быть бесконечной, или линейку телеком-тарифов на основании медианного значения пользовательских запросов, или премиум-пакет в банке с одинаковыми дополнительными услугами. Каждый хочет индивидуального подхода фактически в обмен на свои уникальные пользовательские данные.

Какова в этих процессах роль финтеха?

— Если вынести за скобки функцию регулятора, который, как я уже сказал, инициирует такую технологическую революцию, то определяющая. Сейчас именно на стороне финтех-стартапов происходит разработка технологий, которые впоследствии банки и, например, телеком внедряют.

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Модель поведения корпораций различна: некоторые наблюдают за компанией, а потом выкупают сервис целиком, другие заказывают точечные решения, но всё сводится к тому, что за редким исключением все выносят технологические лаборатории на аутсорсинг. Тому причина — выгода такой синергии. Ведь финтехи изначально заточены под конкретное решение, оттого им требуется меньше ресурсов для обработки данных и осуществления трансакции. Как тут ни крути, но цена трансакции в таком случае — универсальный критерий, который на стороне финтеха, того же VR_Bank, явно ниже. И это не только в России, такова мировая практика.

В какой области сейчас наиболее развиты финтех-компании?

— До недавнего времени большинство финтех-компаний выбирали одну нишу и максимально в ней оттачивали свое предложение. Однако с ростом технологических возможностей на рынке всё больший запрос на игроков, которые закроют все направления. Можно сказать, что это естественный процесс развития индустрии.

Наша компания с самого начала создавалась на базе лаборатории ассоциации «Финансовые инновации», в которой разрабатывались индивидуальные решения для клиентов из разных областей. Таким образом, в VR_Bank мы объединили специалистов с опытом работы в целом ряде категорий: банки, мобильные операторы, МФО, бонусные и кэшбэк-сервисы, страхование, электронная коммерция. Впоследствии наша компания стала резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

Каким образом тем же банкам определить, какое именно финтех-решение им необходимо?

— Надо понимать, что финтех сродни конструктору, кубикам, из которых можно собрать что угодно. На заре развития индустрии так и происходило, когда банки и наши сотрудники буквально на пальцах проектировали решение.

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Но действительно глобально выстраивается многоуровневая система, при которой банки становятся публичным (b2c) маркетплейсом для пользователей, которым совсем необязательно вникать в технологические детали. А VR_Bank — финтех-маркетплейсом, предоставляющим, в свою очередь, полный спектр b2b-решений для всех участников этой синергии. Причем сейчас они, в свою очередь, также не обязаны быть сильны на своей стороне в технологических разработках, оттого здесь требуется понятное прикладное пакетное решение.

То есть выходит, что кто первым даст пакетное решение для всех, тот победил в борьбе за клиентов?

— Да, пакетное предложение здесь сейчас сродни клиентскому сервису. Именно поэтому мы пришли к тому, что из череды индивидуальных решений создали единый продукт VR_Cube, который как раз объединяет все востребованные и актуальные платежные сервисы и технологии в рамках единой платформы, что позволяет клиентам не выбирать отдельные инструменты, а пользоваться сразу всеми возможностями. Таким образом, даже без специальных знаний можно сократить трансакционные издержки, что, в свою очередь, является основным драйвером роста по эффективности и обороту для бизнеса.

Что именно получают такие клиенты, которые прежде были далеки от технологий?

— Весь процессинг мы забираем на себя: клиенту теперь не нужно интегрироваться отдельно с каждым банком или платежной системой — достаточно единственной технологической и юридической интеграции маркетплейсом VR_Cube. Платежным агентам доступен весь спектр услуг, которые реально есть на рынке, при этом — опять же — бесшовная интеграция не требует при появлении новых платежных методов дополнительных инвестиций и ресурсов от партнеров. Более того, даже любой нефинансовый бренд, например интернет-магазин, может создать свой собственный кошелек, интегрировать его со своей программой лояльности или сделать платежную страницу.

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Еще из плюсов маркетплейса — высокая надежность и успешность трансакций, что крайне важно как для условного интернет-магазина, ведь это часть выручки, так и для конечного пользователя, который хочет быстро и просто приобрести услугу или товар в интернете. Технически наш клиент через маркетплейс автоматически подключен сразу к нескольким банкам-партнерам. Даже в случае сбоя на стороне одного из них технология тут же перераспределит платежи через каналы других банков.

— Для того чтобы понять объем применения технологии, можете сказать, сколько сейчас трансакций проходит через ваш маркетплейс?

— Платформа VR_Cube в месяц обрабатывает сейчас более 15 млн онлайн-трансакций. Недавно мы поняли, что это колоссальный массив Big Data по клиентам и категориям, которые многие просто упускают. Мы одними из первых на финтех-рынке стали эти данные обрабатывать и предоставлять в режиме реального времени для малого и среднего бизнеса. Если большим корпорациям по карману приличный аналитический штат, то те же интернет-магазины почти всегда не могут себе позволить схожие вычислительные мощности. Оттого страдает глубина аналитики — зачастую это простые подсчеты, которые может провести человек. Поэтому в рамках VR_Cube используется аналитический софт на базе QlikSense: кроме того что это существенно оптимизирует ресурсы, некоторым компаниям дает возможность впервые получить полные данные о своих доходах и расходах за любой период и по любым критериям, а также позволяет заниматься прогнозированием по своей бизнес-модели, отслеживать сезонность продаж и, например, успешность маркетинговых решений.

Если с технологической ролью финтеха всё понятно, то неужели крупные банки или мобильные операторы также сами не могут обрабатывать Big Data?

— Ровно как и в предыдущем случае, не очень выгодно и к тому же не очень быстро. Помните, почти все сотовые операторы мечтали о банке, а банки, в свою очередь, — о мобильном операторе. Поскольку и у одних и у других самая крупная база пользователей. Однако методом проб и ошибок к 2019 году пришли к тому, что и то и другое наиболее удачно у нас реализовано ими не самостоятельно, а в партнерстве друг с другом, как раз с помощью финтех-решений.

Поэтому именно компетенции финтеха в области аналитики больших данных тут также выходят на первые позиции. Благодаря своей работе с различными сегментами, как раз о чем я говорил, такой финтех, как VR_Bank, становится тем самым хабом, который уже по опыту знает индивидуальные особенности каждой из отраслей. И как раз выполняет роль dark kitchen, предоставляя white label решение для участников маркетплейса, то есть такое, которое реализуется под публичным брендом банка или мобильного оператора в случае нашего примера. В данном случае мы тоже не изобретаем велосипед, а идем наравне со всеми, а в чем-то даже опережая, особенно европейских коллег.

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