Пьяный москвич угрожал сотрудникам банка топором и требовал закрыть кредит

В Москве пьяный мужчина с топором требовал в банке закрыть его кредит. Об этом 16 августа сообщается на сайте Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из финансового учреждения в дежурную часть вневедомственной охраны московского главного управления Росгвардии в пятницу. Правоохранители прибыли на место и задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По словам сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долговые обязательства по кредиту», — говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

30 октября неизвестные с топором напали на мужчину в центре Москвы и ограбили его.