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В Роскачестве дали советы по выбору майонеза

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Эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза. Первым делом при покупке майонеза нужно обратить внимание на условия его хранения в магазине.

Условия хранения

Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре от 0 до 18 градусов, рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. Упаковки майонеза не должны храниться на прямом солнечном свету, говорится в сообщении поступившем в распоряжение «Известий».

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Маркировка

В составе первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего.

Масло, вода а потом и яичные продукты, например, желтки занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

Наиболее натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения, не более двух-трех недель. Он может содержать только натуральные ингредиенты и добавки.

В частности, яичный желток или же яичный порошок, воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар, масло растительное или оливковое, но обязательно дезодорированное и рафинированное.

Консерванты

Если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, значит, в составе его точно были использованы антиокислители и консерванты. Сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие продлевают срок годности до нескольких месяцев.

Лучше всего выбирать майонез с коротким сроком хранения, в таком меньше всего консервантов и нет других добавок, отметили в Роскачестве.

«Не стоит опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как: крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь», — заключила Людмила Викулова. Эти добавки не отразятся на качестве и безопасности заправки.

Оливковый майонез

Производители часто пытаются расширить ассортиментную линейку своей продукции. На прилавках можно увидеть надпись майонез «Оливковый» или «На перепелином яйце». На самом деле, даже если в конечный продукт и попадают оливковое масло или перепелиные яйца, то в малых количествах, на вкусе это практически не отражается.

Ранее в августе специалисты Роскачества рассказали о правилах выбора натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. В ведомстве раскрыли значение добавок, начинающихся с буквы «Е».

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