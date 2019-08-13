В Роскачестве рассказали о правильном выборе колбасы

Эксперты Роскачества рассказали о правилах выбора качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. В ведомстве раскрыли значение добавок, начинающихся с буквы «Е».

По словам директора департамента исследований ведомства Людмилы Викуловой, при выборе товара надо сверить реальные условия хранения с допустимыми. «Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно», — подчеркнула она. Упакованный без вакуума продукт имеет меньший срок годности, добавила Викулова.

Цвет вареной колбасы должен быть от розового до светло-розового, у нее не должно быть полостей, комочков и цветовых пятен. Информация на этикетке должна содержать данные по составу, пищевой ценности, дате изготовления и сроке годности, условий хранения.

«Вареная колбаса, произведённая по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)», — приводит 13 августа «РИА Новости» сообщение Роскачества. Куриного мяса, белков растительного происхождения, клетчатки и крахмала в ней содержаться не должно.

ГОСТом допускается использование ряда Е-добавок. В частности, производителям разрешен фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300 — аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306.

Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры, стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 повышают вязкость и плотность фарша, усилитель вкуса и аромата Е621. К нежелательным добавкам относятся Е120 и Е252.