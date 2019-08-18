В Иркутске собрали сверхманевренные Су-30СМ для Белоруссии

В интернете появились фотографии первых двух Су-30СМ, предназначенных для военно-воздушных сил Белоруссии. Сверхманевренные истребители сфотографировали на заводе в Иркутске во время торжеств по случаю 85-летия предприятия.

Как пишет в воскресенье, 18 августа, «Российская газета», первый из самолетов с опознавательными знаками белорусских ВВС был замечен в ангаре. На открытой стоянке находился второй самолет в той же окраске, но без опознавательных знаков и бортовых номеров.

Контракт на поставку Белоруссии четырех новых истребителей Су-30СМ был подписан в 2017 году. Ожидается, что Белоруссия получит их до конца 2019 года.

Су-30СМ — тяжелый двухместный истребитель, оснащенный двигателями с управляемым вектором тяги. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.