Сверхманевренный бестселлер

ВВС Мьянмы намерены приобрести в России шесть тяжелых многофункциональных истребителей Су-30СМЭ. Каким образом появился этот популярный самолет, уже проданный в количестве 500 машин как российским военным, так и иностранным заказчикам, — рассказывает iz.ru.

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30, рассказал 22 января замминистра обороны Александр Фомин по итогам визита в страну. «Ведомости» и «Коммерсант» после этого сообщили со ссылкой на источники в авиапроме, что речь идет о машинах типа Су-30СМЭ.

Мьянманский контракт, возможно, станет одним из последних для «иркутской» ветки самолетов Су-30, к которой и относится Су-30СМЭ. Этот истребитель успел стать настоящим бестселлером отечественного авиапрома. Первый контракт на машину был заключен в 1996 году, и с этого времени иностранные заказчики и российские военные купили более полутысячи истребителей этого семейства.

Это самая крупная серия отечественных самолетов, построенных после распада СССР.

Иркутск–Дели

Связи Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО) с Индией носили давний характер. С 1985-го завод выпускал машинокомплекты истребителей-бомбардировщиков «Бахадур» — экспортной версии МиГ-27МЛ. Из них в Индии собирались самолеты.

Производственная программа «Бахадура» кончалась в 1996 году, и руководство завода искало новые источники дохода. ИАПО было второстепенным предприятием советского авиапрома, выпускавшим в своей истории самолеты самых разных марок — ильюшинские, микояновские, антоновские, яковлевские машины. Причем типовой специализации тоже не было: собирали и истребители, и транспортники.

На конец 1980-х на ИАПО велся выпуск учебно-боевой спарки Су-27УБ. Одноместный перехватчик Су-27П выпускали в Комсомольске-на-Амуре. Еще в 1988 году было выдано задание на Су-30, двухместный истребитель на базе Су-27УБ. Это должна была быть командная машина для истребительных полков авиации ПВО, оснащаемых Су-27.

После распада СССР в самолете увидели экспортный потенциал: его предложили превратить в многофункциональную машину, способную выполнять как задачи тяжелого истребителя-перехватчика, так и ударные. Второй член экипажа был очень полезен как оператор вооружения и в длительных перелетах. Было представлено несколько вариантов (Су-30К, Су-30МК), которые начали предлагать иностранным заказчикам.

Здесь сработал тандем из главы ОКБ Сухого Михаила Симонова и директора ИАПО Алексея Федорова. Они продвинули этот самолет в Индию, причем поначалу столкнулись с сопротивлением индийских военных: те с середины 1980-х эксплуатировали более легкий МиГ-29 и ориентировались на что-то сходное, игнорируя сам подкласс тяжелого истребителя.

Симонов включил фирменный стиль Павла Сухого (автора фразы «эта машина нужна военным, но они еще об этом не знают»), в результате в 1996 году был заключен контракт на глубокую модернизацию платформы Су-30МК, включавший поставку первой партии из 32 новых истребителей. А «для ознакомления» заодно продали и восемь (потом добавили еще 10) «обычных» Су-30К, которые потом поменяли по trade-in на новые. Сейчас эти машины модернизированы в Белоруссии и отправляются в ВВС Анголы.

Так был создан самолет Су-30МКИ («модернизированный коммерческий индийский»), на котором внедрили в серийное производство ряд новаций. В частности, это переднее горизонтальное оперение и двигатели АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги. Особенностью машины стал так называемый открытый борт: интегрированная информационная система, позволявшая с легкостью, без «заплаточных» решений, ставить на самолет новое оборудование и обучать систему управления вооружением применять с него различные управляемые ракеты.

Индия-истребители Многоцелевой истребитель Су-30МКИ Фото: КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ»/irkut.com

В том числе и иностранное оборудование. На Су-30МКИ, например, стояли навигационная система и индикатор на лобовом стекле из Франции, система РЭБ и прицельные контейнеры из Израиля, индийский вычислительный комплекс. Это был сложный международный интеграторский проект, равных которому отечественная авиапромышленность до того момента не реализовывала.

Контракт на сборку в Индии 140 машин типа Су-30МКИ был подписан в 2000 году. В 2004-м индийские военные получили первый истребитель, собранный на площадке корпорации HAL. С этого момента индийцы плавно наращивали свое «участие» в самолете, постепенно локализуя производство его комплектующих.

Всего с самого начала проекта Индия купила 272 машины, из них переданы военным уже свыше 240. Эти самолеты составляют основу ВВС страны.

Истребитель Юга и Севера

Платформа вышла очень удачная, и ее продвижение в регионе принесло свои плоды. В 2003 году Малайзия заказала у ИАПО, тогда уже переименованного в корпорацию «Иркут», 18 истребителей Су-30МКМ — измененную версию МКИ. На ней был модернизирован состав бортового оборудования, в частности, появилась южноафриканская станция предупреждения о приближении ракет.

Потом самолет заинтересовал алжирцев. Версия Су-30МКИ(А) с некоторыми отличиями в бортовом оборудовании была куплена в количестве 58 бортов по трем контрактам: в 2006, 2009 и 2015 годах.

Далее настал черед российских военных. С 2009-го Минобороны начало активно покупать авиатехнику, а с принятием госпрограммы вооружений на период 2011–2020 годов закупки еще выросли.

Су-30СМ Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» во время выступления в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017» Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В результате с 2012 года ВВС России заказали в общей сложности 88 истребителей Су-30СМ, созданных с использованием отечественных комплектующих. Отдельный интерес проявила авиация ВМФ: они выбрали Су-30СМ для замены старых Су-24 в морских штурмовых авиаполках. Флот купил еще 28 истребителей.

После этого машину начали передавать ближайшим союзникам России на постсоветском пространстве. Казахстан в 2014–2017 годах заключил три контракта на 23 машины Су-30СМ, из которых к концу 2017 года получил уже восемь. Предполагается, что общий объем составит 36 истребителей. Белоруссия в 2017 году купила еще 12 самолетов Су-30СМ.

В феврале 2016-го «Иркут» показал на выставке Singapore Airshow очередную машину семейства — Су-30СМЭ. Это своего рода экспортная версия российской локализации предыдущей экспортной версии, и ее стартовым инозаказчиком теперь выступила Мьянма.

Универсальный тяжеловоз

Су-30МКИ/СМ — тяжелый многофункциональный истребитель, способный как бороться за завоевание господства в воздухе, так и наносить удары по наземным и надводным целям. Второй член экипажа позволяет снизить нагрузку и комфортно распределять обязанности при атаке или при длительных перелетах. Аэродинамические особенности планера и двигатели с отклоняемым вектором тяги делают машину сверхманевренной — способной сохранять устойчивость и управляться на закритических углах атаки, когда угол между продольной осью машины и направлением набегающего потока воздуха достаточно велик.

На машину сравнительно легко ставится как российское, так и западное управляемое вооружение. Правда, в основном заказчики предпочитают закупать комплекты российских ракет и корректируемых бомб, не связываясь с согласованием. Малайзийцы, однако, приспособили для применения с борта Су-30МКМ американские управляемые авиабомбы GBU-12 Paveway II, а индийцы доводят свои собственные ракеты «воздух–воздух» Astra для Су-30МКИ.

Су-30МКМ Малайзия. Истребитель Су-30МКМ на авиационно-космической выставке в рамках LIMA-2017 Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет неплохо трансформируется в ударную машину противокорабельного назначения (неслучайно он заинтересовал авиацию ВМФ России). В боекомплект могут входить высокоскоростные противокорабельные ракеты Х-31А/АД.

Сейчас в Индии дорабатываются 40 истребителей Су-30МКИ, которым усиливают планер. Они предназначены для подвески тяжелых крылатых ракет Brahmos-A, спроектированных российско-индийским СП на основе российской противокорабельной ракеты «Оникс».