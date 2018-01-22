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Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Мьянма купит у России шесть многоцелевых тяжелых истребителей Су-30. Договоренность была достигнута в ходе визита в республику главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщил его заместитель Александр Фомин.

По его словам, этот самолет станет «основным боевым истребителем ВВС Мьянмы» для защиты страны и отражения террористических угроз.

Замминистра отметил, что оружие российского производства хорошо зарекомендовало себя на службе в ВС Мьянмы.

«Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы «Печора-2», — приводит слова генерала ТАСС.

Официальный визит Шойгу в Мьянме проходит с 20 по 22 января. В частности, было подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих государств. 

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