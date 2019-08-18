В Белом доме заверили в отсутствии предпосылок для рецессии

Американское руководство не ожидает в ближайшем будущем экономического спада в США. Об этом ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в воскресенье, 18 августа, сказал в интервью Fox News.

«Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги. Думаю, мы в отличной форме», — отметил Кудлоу. По его мнению, американцам «не стоит бояться оптимизма» в оценке экономической ситуации.

15 августа президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей.

14 августа сообщалось, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. По словам экспертов, такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.