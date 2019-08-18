Прямой эфир

Трамп нашел «новое дно» в истории американской журналистики

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении журналистикой «нового дна» в истории страны. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Еще один заход на цель: Трамп обзавелся новым шефом Пентагона
Минобороны США возглавит работавший на ВПК лоббист Марк Эспер

По его мнению, американская журналистика «не более чем машина пропаганды Демократической партии».

Также он назвал провальной газету The New York Times. По мнению Трампа, она переходит от «фальшивого «русского сговора» (отчет Мюллера и его показания были катастрофичными) к расизму и «охоте на ведьм».

Так политик отреагировал на материал издания, посвященный итогам встречи главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции. Журналисты обсудили особенности освещения работы Трампа, а Бакет отметил, что газета должна сместить акценты с отношений миллиардера и России на его предполагаемый расизм.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию — во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.

15 августа глава Белого дома обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей.

Осенью 2018 года Трамп возмутился намеками СМИ на то, что он симпатизирует рабовладельческим штатам Юга в период гражданской войны в США. Тогда же американский президент устроил перепалку с журналистом The New York Times во время пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обвинил фейк-ньюс в разжигании ненависти в США
Трамп пообещал «ответный удар» по лживым СМИ и их сотрудникам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019