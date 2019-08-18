Трамп нашел «новое дно» в истории американской журналистики

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении журналистикой «нового дна» в истории страны. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

По его мнению, американская журналистика «не более чем машина пропаганды Демократической партии».

Также он назвал провальной газету The New York Times. По мнению Трампа, она переходит от «фальшивого «русского сговора» (отчет Мюллера и его показания были катастрофичными) к расизму и «охоте на ведьм».

Так политик отреагировал на материал издания, посвященный итогам встречи главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции. Журналисты обсудили особенности освещения работы Трампа, а Бакет отметил, что газета должна сместить акценты с отношений миллиардера и России на его предполагаемый расизм.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию — во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.

15 августа глава Белого дома обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей.

Осенью 2018 года Трамп возмутился намеками СМИ на то, что он симпатизирует рабовладельческим штатам Юга в период гражданской войны в США. Тогда же американский президент устроил перепалку с журналистом The New York Times во время пресс-конференции.