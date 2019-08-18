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В США захотели свой аналог российской «Мертвой руки»

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Фото: wikipedia.org
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США необходим аналог созданной в СССР системы автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишет War on the Rocks.

«Не исключено, что США захотят разместить у нас ядерные боеприпасы»
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По мнению авторов материала, такие противники Америки, как Россия и Китай, заметно укрепились в военном плане. Кроме того, у Москвы появилось гиперзвуковое оружие, малозаметные крылатые ракеты и другие виды вооружения.

Особенно отмечаются ракеты «Калибр», гиперзвуковой комплекс «Авангард», беспилотник «Посейдон» и ракеты Х-102.

Все это, а также внедрение искусственного интеллекта сокращают Вашингтону время на принятие решения о нанесении ответного удара.

«Американская ядерная система командования, управления и связи (NC3) включает в себя множество компонентных систем, которые были разработаны и развернуты во время холодной войны и давала Штатам достаточно времени для реагирования. Эта эра закончилась. Сегодня российская и китайская ядерная модернизация быстро сжимает время на принятие решений», — говорится в статье.

Эксперты полагают, что руководство США не сможет быстро среагировать на возможную атаку гиперзвуковыми ракетами.

Выходом из сложившейся ситуации названо создание аналога российского «Периметра», особенностью которого должна быть возможность самостоятельного принятия решения о нанесении ответного удара.

Для этого авторы предлагают создать и разместить по всей стране межконтинентальные баллистические ракеты и усилить разведку и наблюдение, чтобы первыми нанести ядерный удар (подход «убей или будь убит»).

17 августа американские ученые спрогнозировали последствия полномасштабной ядерной войны между Россией и США.

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