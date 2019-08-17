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Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Дольщикам обанкротившегося девелопера Urban Group предложили компенсации вместо квартир в жилом комплексе «Солнечная система». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Фонд защиты прав дольщиков.

По данным фонда, инициативу с выплатой компенсаций предложили подмосковные власти. В организацию поступило соответствующее обращение от правительства Московской области. Представители фонда пояснили, что для продолжения строительства указанных домов необходимо было бы переустройство существующих линий электропередачи. Это затянуло бы сроки строительства и потребовало бы дополнительного финансирования.

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Накануне фонд провел встречу с инициативной группой дольщиков, которые должны были получить квартиры в домах 2 и 7. Им сообщили, в частности, что компенсация будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья.

25 мая сообщалось, что дольщикам Urban Group начали выдавать ключи в трех подмосковных жилых комплексах, в частности в домах 5 и 6 в ЖК «Солнечная система».

План достройки объектов Urban Group правительство Московской области утвердило в августе 2018 года. Тогда сообщалось, что строительство всех домов обанкротившегося девелопера будет завершено до конца 2022 года.

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