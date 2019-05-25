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Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи в трех подмосковных ЖК

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Дольщикам обанкротившейся компании Urban Group начали выдавать ключи в трех подмосковных жилых комплексах. Об этом в субботу, 25 мая, «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Алексей Ниденс.

По его словам, ключи начали получать дольщики дома № 6 в ЖК «Митино О2», дома № 7 в ЖК «Опалиха О3», а также домов № 5 и № 6 в ЖК «Солнечная система».

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«Ключи мы будем выдавать ежедневно и одновременно во всех четырех ЖК, в том числе встречи будут проходить и в выходные дни. В скором времени будут выполнены обязательства по передаче 3 тыс. квартир», — сообщил Ниденс.

Первые ключи начали выдавать дольщикам 24 мая.

План достройки объектов Urban Group правительство Московской области утвердило в августе 2018 года. Тогда сообщалось, что строительство всех домов обанкротившегося девелопера будет завершено до конца 2022 года. Всего Фонд защиты прав дольщиков взял на себя обязательства завершить строительство 65 домов в шести жилых комплексах, не достроенных Urban Group.

9 июля прошлого года Арбитражный суд Московской области вынес решение о банкротстве компаний, входящих в состав Urban Group. Экс-генерального директора девелоперской группы Андрея Пучкова объявили в международный розыск и заочно арестовали.

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