Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Об этом в понедельник, 29 июля, он рассказал в беседе с «РИА Новости».

Мутко отметил, что для использования такого механизма прежде всего требуется изменение законодательства, а это будет возможно лишь в осеннюю сессию парламента. По словам вице-премьера, готовое жилье будет предоставляться при условии, что у Фонда дольщиков в городе, где живут вложившиеся в строительство люди, будут свободные квартиры в других объектах.

Кроме того, он пообещал лично следить за выплатами денежных компенсаций. «Шаблона, одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков», — добавил Мутко.

17 июля сообщалось, что в 2018 году и первом полугодии 1,5 тыс. обманутых покупателей в Самарской области смогли переехать в свои квартиры. В перечне проблемных остаются 47 объектов, по 25 объектам пока инвесторов не найдено, в то же время по шести из них имеются предварительные решения. Сформировано 24 участка общей площадью 34 га для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам.