В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах. Об этом он заявил 17 августа.

«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, которая важна и конкурентоспособна в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове», — цитирует его агентство «РИА Новости».

По словам депутата, в военно-промышленном комплексе обычно задействовано «огромное количество персонала», которое будет сравнимо с количеством рабочих мест на существующих сегодня химпроизводствах.

На данный момент на севере полуострова находятся несколько крупных химических заводов, среди которых Крымский содовый завод, Бромный завод и «Титан», на котором в сентябре 2018 года произошел химический выброс.

После инцидента предприятие полностью остановило работу до проведения модернизации и инвентаризации процесса производства, чтобы он не приносил ущерба экологии.