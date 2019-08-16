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В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма

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Фото: TACC/Госдума РФ/Марат Абулхатин
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Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

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«Команда Зеленского вместо того, чтобы искать пути выхода из глубочайшего экономического кризиса, хочет потратить деньги налогоплательщиков на подготовку утопических стратегий по возвращению Крыма», — приводит его слова «РИА Новости».

Как заверил парламентарий, в этом случае «горе-стратегов» ждет незавидная участь их предшественников. По его мнению, новым киевским властям нужно сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, которые они щедро раздавали перед выборами президента и в Верховную раду.

«Граждан Украины, большинство из которых с трудом сводит концы с концами, сегодня заботят сугубо экономические проблемы», — подытожил Бахарев.

Накануне стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах, полагают в Киеве, пишет «Газета.ру».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным. Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.

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