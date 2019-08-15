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Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Глава международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму.

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«Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 15 августа.

Хирург добавил, что Крым для украинских мотоциклистов — это часть русской земли и России в целом.

10 и 11 августа у горы Гасфорта под Севастополем проходило байк-шоу «Тень Вавилона», организованное «Ночными волками». Его посетили свыше 70 тыс. человек. По словам Залдостанова, мероприятие посетила рекордная колонна мотоциклистов из Европы, а также группа гонщиков с Украины.

Одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин, который приехал к Гасфорте на мотоцикле «Урал». В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта.

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