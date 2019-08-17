Прямой эфир

Убийцу бывшей девушки Эштона Катчера признали виновным

0
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Лос-Анджелеса признал виновным убийцу бывшей девушки американского актера Эштона Катчера. Присяжным потребовалось три дня для того, чтобы вынести вердикт.

Меру наказания, пишет в пятницу, 16 августа, «Комсомольская правда», еще не избрали, однако Майклу Гаргило, которого в СМИ называют «голливудским потрошителем», грозит смертная казнь. Как уточняется, мужчина совершал нападения на женщин на протяжении 15 лет. Его жертвами стали три девушки, еще одна сумела спастись.

Подруга Катчера Эшли Эллерин скончалась от рук Гаргило в 2001 году. По словам актера, в тот день он находился вблизи ее дома. Когда Эллерин не открыла дверь и не ответила на звонок, он заглянул в окно. Он увидел беспорядок, а также кровь на полу, которую принял за разлитое вино.

На теле погибшей нашли 47 ножевых ранений. Ни по одному делу Гаргило свою вину не признал. Следствие считает, что помимо четырех нападений он мог совершить еще больше убийств.

18 января суд в Нью-Йорке приговорил Ламара Давенпорта к 20 годам тюрьмы за убийство актрисы Иден Хайнс — сводной внучки актера Моргана Фримена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал устроившего стрельбу в Котельниках
В Красноярске задержали мужчину по подозрению в убийстве младенца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019