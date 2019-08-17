Убийцу бывшей девушки Эштона Катчера признали виновным

Суд Лос-Анджелеса признал виновным убийцу бывшей девушки американского актера Эштона Катчера. Присяжным потребовалось три дня для того, чтобы вынести вердикт.

Меру наказания, пишет в пятницу, 16 августа, «Комсомольская правда», еще не избрали, однако Майклу Гаргило, которого в СМИ называют «голливудским потрошителем», грозит смертная казнь. Как уточняется, мужчина совершал нападения на женщин на протяжении 15 лет. Его жертвами стали три девушки, еще одна сумела спастись.

Подруга Катчера Эшли Эллерин скончалась от рук Гаргило в 2001 году. По словам актера, в тот день он находился вблизи ее дома. Когда Эллерин не открыла дверь и не ответила на звонок, он заглянул в окно. Он увидел беспорядок, а также кровь на полу, которую принял за разлитое вино.

На теле погибшей нашли 47 ножевых ранений. Ни по одному делу Гаргило свою вину не признал. Следствие считает, что помимо четырех нападений он мог совершить еще больше убийств.

18 января суд в Нью-Йорке приговорил Ламара Давенпорта к 20 годам тюрьмы за убийство актрисы Иден Хайнс — сводной внучки актера Моргана Фримена.