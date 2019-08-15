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В Красноярске задержали мужчину по подозрению в убийстве младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом 15 августа сообщается на сайте следственного управления СК России по Красноярскому краю.

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ЧП произошло в Ленинском районе в общежитии на улице Автомобилистов. По словам очевидцев, 15 августа 44-летний отец девочки выбросил ее из окна четвертого этажа. От полученных травм ребенок скончался. Мужчина задержан. Предположительно, в момент случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам соседей, семья является неблагополучной, а сам мужчина, вероятно, принимает наркотики. Из квартиры часто были слышны скандалы и крики женщины. По данным «Газета.ру», родители ребенка не работали и жили только на детское пособие. Соседи также утверждают, что мужчина хотел выбросить из окна и второго ребенка, которому 1 год 3 месяца, но мать детей остановила его. Как пишет сайт kp.ru, всего в семье трое детей, но старший не живет с родителями, потому что ранее его изъяли органы опеки.

На месте происшествия работают следователи и полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет РЕН ТВ. Назначены экспертизы, проводится опрос свидетелей.

14 августа сообщалось, что москвич запер дочь в машине и забыл место парковки.

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