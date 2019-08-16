Спасатели поймали змею в квартире в Люберцах

В квартире в подмосковных Люберцах поймали змею. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Инцидент произошел 16 августа в доме на Юбилейной улице. Спасателей вызвали жильцы квартиры, в которой обнаружили змею.

«Звонок поступил в 2:30 от владельцев квартиры. Молодая пара рассказала, что они обнаружили в своей квартире змею. Мы оперативно выехали на место происшествия. Особых проблем при поимке рептилии не возникло», — приводит слова спасателей агентство городских новостей «Москва».

В Мособлпожспасе полагают, что змею держат кто-то из соседей, а в квартиру она могла попасть через канализацию или вентиляцию.

1 августа сообщалось, что полутораметровый питон проник в квартиру в центре Перми.