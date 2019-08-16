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Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

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Фото: ТАСС/Антон Тушин
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Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь. Об этом 16 августа пишет издание Tagesspiegel.

По словам истицы, ее дочь раньше пела в разных хорах и захотела поступить в хор мальчиков в ноябре 2018 года, но в приеме ей отказали. Женщина считает, что хор в данном случае проявил недопустимую дискриминацию и нарушил права ее дочери на равные возможности.

В хоре заявили, что отказ принять девочку связан не с ее половой принадлежностью, а с несоответствием ее голоса звучанию хора мальчиков. Также приемная комиссия усомнилась в мотивации ребенка учиться. Как пишет REGNUM, административный суд вынес решение в пользу руководства хора, сочтя недопуск обоснованным.

Государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина, и за 554 года его существования туда принимали только мальчиков, сообщает телеканал «360».

6 августа сообщалось, что композитор «Симпсонов» обвинил создателей шоу в возрастной дискриминации.

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