В Барселоне разрешили женщинам плавать в бассейнах топлесс

Мэрия Барселоны разрешила женщинам купаться в городских бассейнах топлесс. Об этом 5 августа пишет El Pais.

По данным издания, до этого в каждом спортивном центре были разные правила и рекомендации по данному вопросу. В некоторых бассейнах разрешалось плавать на всей территории без верхней части купальника, в некоторых — только в открытом бассейне. По мнению общественных организаций, это являлось формой дискриминации по половому признаку, пишет сайт aif.ru.

В этой связи Управление по борьбе с дискриминацией отправило в мэрию доклад, в котором сказано, что введение конкретных стандартов одежды для женщин — это ограничение их свободы выбора и дискриминация по половому признаку. Вместе с данным отчетом мэрия, в свою очередь, направила в 14 муниципальных центров с бассейном призыв не запрещать посетительницам купаться топлесс и отменить существующие правила, которые обязывают женщин прикрывать грудь.

23 июля сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить мужчинам ходить с голым торсом по улицам.