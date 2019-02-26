Петербургский хор исполнил в Исаакии песню об атомной бомбардировке США

«Концертный хор Санкт-Петербурга» исполнил в Исаакиевском соборе песню советских лет об атомной бомбардировке США.

В композиции под названием «На подводной лодочке с атомным моторчиком» есть такие слова: «На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» Песня была написана в 80-е годы ХХ века музыкантом Андреем Козловским.

Хор исполнил песню после основной программы — хитов Александры Пахмутовой, Владимира Высоцкого, Василия Соловьева-Седого и других. Это вызвало широкий общественный резонанс как из-за содержания, так и в связи с исполнением в стенах Исаакия, отмечает «РИА Новости».

«Песни, которые мы поем, — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — говорится в пояснении Концертного хора в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь, руководитель коллектива — заслуженный артист России Владимир Беглецов, добавил, что концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Он также призвал приходить концерты и не заниматься «политиканством».