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Петербургский хор исполнил в Исаакии песню об атомной бомбардировке США

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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«Концертный хор Санкт-Петербурга» исполнил в Исаакиевском соборе песню советских лет об атомной бомбардировке США. 

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В композиции под названием «На подводной лодочке с атомным моторчиком» есть такие слова: «На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» Песня была написана в 80-е годы ХХ века музыкантом Андреем Козловским. 

Хор исполнил песню после основной программы — хитов Александры Пахмутовой, Владимира Высоцкого, Василия Соловьева-Седого и других. Это вызвало широкий общественный резонанс как из-за содержания, так и в связи с исполнением в стенах Исаакия, отмечает «РИА Новости»

«Песни, которые мы поем, — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — говорится в пояснении Концертного хора в соцсети «ВКонтакте». 

В свою очередь, руководитель коллектива — заслуженный артист России Владимир Беглецов, добавил, что концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Он также призвал приходить концерты и не заниматься «политиканством». 

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