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Гребной центр построят под Астраханью

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Под Астраханью построят Центр водных и гребных видов спорта. Он появится в селе Яксатово Приволжского района. Первый этап строительства завершат до конца 2019 года, второй — к концу 2020 года. Предварительные сроки были озвучены во время посещения объекта министром спорта России Павлом Колобковым.

Как уточняет «Астрахань-24» в комплекс войдут несколько зданий: физкультурно-оздоровительный центр, административный и медицинский корпусы, гостиница для спортсменов, эллинги с мастерскими, пункт быстрого питания. Планируется, что в Центре будут базироваться спортивные команды по гребным видам спорта, гребле на байдарках и каноэ.

Строительство центра началось в 2010 году, но было заморожено. В 2018 году Астраханская область получила из федерального бюджета 622 млн рублей. К 2020 году проект получит суммарно еще 1 млрд рублей.

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