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Новый аэровокзальный комплекс построят в аэропорту Астрахани

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К 2024 году в аэропорту Астрахани будет построен аэровокзальный комплекс. В проект вложат 1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Дмитриева.

«В рамках государственно-частного партнерства мы уже проводим самостоятельные работы по реконструкции аэровокзальной инфраструктуры. В этом году и в следующем будет реализован проект — текущий ремонт Привокзальной площади и установка телетрапа на 100 млн рублей», — сказал Дмитриев, передает «Астрахань 24».

Напомним, старт строительства нового терминала воздушной гавани Воронежа намечен на 2020 год. Стоимость «Аэропорт-сити» составит 5–6 млрд рублей. До 2025 года будут возведены новый аэровокзальный комплекс, грузовой терминал и бизнес-центр.

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