Реконструкция очистных сооружений начнется в Астрахани в 2020 году

В Астрахани в 2020 году начнется реконструкция правобережных очистных сооружений. Советник врио губернатора Михаил Богомолов посетил их по поручению главы региона в четверг, 8 апреля.

В конце августа состоятся публичные слушания по проекту, после чего проведут экологическую и государственную экспертизу. Проектно-изыскательные работы завершат к 1 октября, сообщает «Астрахань-24».

По словам Богомолова, реконструкция должна завершиться к 2023 году. Будут капитально отремонтированы все здания, некоторые из них снесут и построят новые. На всех сооружениях появится современное оборудование.

Как отметил советник, средства на реконструкцию предусмотрены из федерального бюджета. По итогам работы на предприятии появится единый диспетчерский пункт.