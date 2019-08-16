Минобороны показало первые испытания беспилотного «Охотника»

Минобороны России в пятницу, 16 августа, опубликовало расширенное видео о первых испытаниях боевого беспилотного авиакомплекса «Охотник». Кадры доступны на официальном YouTube-канале военного ведомства.

Испытания проводятся на одном из аэродромов Минобороны. Они включают в себя проверку поведения беспилотника на различных режимах полета.

Аппарат создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий. Это делает его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Также «Охотник» оснащен комплексом оптико-электронной и радиотехнической разведки, что делает его незаменимым для шпионажа на большом удалении от аэродромов базирования.

Видео первого полета «Охотника» было опубликовано ранее в августе. За 20 минут БПЛА несколько раз облетел один из аэродромов ведомства на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

Новинка уже активно обсуждается военными экспертами во всем мире. Так, эксперты американского издания The Drive отметили, что дизайн «Охотника» напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция беспилотника может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими Су-57.

Российским «Охотником» восхитились и китайские СМИ. По их мнению, аппарат имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных беспилотников в России.