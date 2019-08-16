«Героем себя не считаю»: пилот А321 рассказал об аварийной посадке
Командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера в кукурузном поле. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера в кукурузном поле. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя.
Подробнее — в сюжете «Известий».