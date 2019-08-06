Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
В Валенсии совершил аварийную посадку самолет авиакомпании British Airways. В момент приземление в салоне было сильное задымление. Кислородные маски не сработали, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.
В Валенсии совершил аварийную посадку самолет авиакомпании British Airways. В момент приземление в салоне было сильное задымление. Кислородные маски не сработали, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.