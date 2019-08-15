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Черные ящики А-321 после жесткой посадки в Подмосковье не пострадали

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Чёрные ящики после аварийной посадки самолёта А-321 в Подмосковье не пострадали. Бортовые самописцы передадут
для расшифровки в МАК.

Самолёт выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Из-за жёсткой посадки лайнера травмы получили 23 человека, в том числе 5 детей. В больнице один пострадавший,
остальных врачи уже отпустили.

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя. Пожар спровоцировало столкновение
со стаей чаек.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что у лайнера произошёл отказ силовых установок.

Пилоты посадили лайнер с выключенными двигателями и убранными шасси в кукурузном поле через 15 минут после взлёта.

При посадке произошла утечка около тонны горючего, разлив топлива уже устранили. Помощь МЧС в ликвидации последствий не потребовалась.

В связи с аварийной посадкой А-321 СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов.

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